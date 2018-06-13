СМИ: Эмери пригласит в "Арсенал" Лено и Папастатопулоса

"Арсенал" близок к подписанию контракта с вратарем "Байера" Берндом Лено, утверждает Sky Sports. По информации издания, "канониры" также достигли договоренности о переходе защитника дортмундской "Боруссии" Сократиса Папастатопулоса.

Контракт 26-летнего голкипера с леверкузенцами рассчитан до лета 2020 года. Соглашение 30-летнего игрока обороны с "шмелями" действует до конца сезона-2018/19. Трансферная стоимость каждого футболиста, по данным transfermarkt.de, оценивается в 20 миллионов евро.

Напомним, в мае на пост главного тренера "Арсенала" был назначен Унаи Эмери. На этом посту испанский специалист сменил Арсена Венгера, который руководил командой с 1996 года.