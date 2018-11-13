СМИ: "Арсенал", "МЮ" и "Челси" против сокращения квоты на иностранцев из-за Brexit

Футбольная ассоциация Англии планирует сократить квоту на иностранных футболистов в премьер-лиге, однако топ-клубы против данной идеи, сообщает The Sun. На данный момент командам разрешено иметь в составе до 17 иностранцев, квоту планируется уменьшить до 12. Причиной стал выход Великобритании из Евросоюза (так называемый Brexit).

Сокращение лимита планируется компенсировать смягчением правил по подписанию футболистов. По нынешним правилам клуб может подписывать легионера, если он провел определенное количество матчей за свою сборную за последние годы.

Данная идея вызвала недовольство у топ-клубов страны – "Арсенал", "Манчестер Юнайтед", "Челси" против этой идеи. В составах всех трех клубов сейчас играет по 16 иностранцев. Впрочем, это не рекорд – "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Брайтон", "Хаддерсфилд" и "Уотфорд"​ полностью закрыли квоту на легионеров, имея в составе по 17 иностранцев. Позиции данных клубов по вопросу лимита пока неизвестны.