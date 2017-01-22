Шон Дайч: "Судейство в матче с "Арсеналом" - просто позор"

Главный тренер "Бернли" Шон Дайч после матча 22-го тура чемпионата Англии против "Арсенала" (1:2) раскритиковал работу судейской бригады. По его словам, это можно назвать позором.

– Для нас все закончилось довольно жестко, – цитирует Дайча BBC. – Проиграть матч таким образом... когда нам забивают из офсайда. Это очень жестко.

Мы ничего не вопринимаем как должное. Мы знаем, как тяжело в этой лиге, но нужны судьи, которые бы принимали верные решения. Сегодня это какой-то позор. Чтобы работать здесь, судьи должны быть смелыми. Я понимаю это, но офсайд все же должен был быть зафиксирован.