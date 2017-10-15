"Саутгемптон" и "Ньюкасл" сыграли вничью, Габбьядини оформил дубль

"Саутгемптон" на своем поле сыграл вничью с "Ньюкаслом" (2:2) в матче 8-го тура чемпионата Англии. Дублем в составе хозяев отметился Маноло Габбьядини.

Отметим, что "святые" набрали очко впервые с 16 сентября, когда в гостях обыграли "Кристал Пэлас" (1:0). После той встречи команда Маурисио Пеллегрино потерпела два поражения. Для "сорок" эта ничья стала второй кряду.

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8-й тур

"Саутгемптон" - "Ньюкасл" - 2:2 (0:1)

15 октября. Саутгемптон. Стадион St Mary's.