Роналд Куман: "Думаю, "Челси" станет чемпионом"

Главный тренер "Эвертона" Роналд Куман после поражения от "Челси" (0:3) в матче 35-го тура чемпионата Англии заявил, что его подопечные хорошо играли до первого забитого мяча. Также специалист отметил, что "ирискам" нужно найти мотивацию, чтобы удачно завершить сезон.

– Мы хорошо играли, до счета 1:0, наверное, – цитирует BBC Кумана. – После этого у нас было много проблем, но все дело в качестве. До гола мы создавали им сложности. Да, мы создавали недостаточно моментов, но я был доволен их игрой. Очень трудно обыграть "Челси". Они показали сегодня свой уровень. Думаю, они станут чемпионами. Нам нужно найти дополнительную мотивацию, чтобы хорошо завершить сезон.

"СЭ" вел трансляцию матча "Эвертон" – "Челси"