Роналд Куман: "Думаю, "Челси" станет чемпионом"

Главный тренер "Эвертона" Роналд Куман после поражения от "Челси" (0:3) в матче 35-го тура чемпионата Англии заявил, что его подопечные хорошо играли до первого забитого мяча. Также специалист отметил, что "ирискам" нужно найти мотивацию, чтобы удачно завершить сезон.
– Мы хорошо играли, до счета 1:0, наверное, – цитирует BBC Кумана. – После этого у нас было много проблем, но все дело в качестве. До гола мы создавали им сложности. Да, мы создавали недостаточно моментов, но я был доволен их игрой. Очень трудно обыграть "Челси". Они показали сегодня свой уровень. Думаю, они станут чемпионами. Нам нужно найти дополнительную мотивацию, чтобы хорошо завершить сезон.