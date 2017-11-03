Ромелу Лукаку: "Обо мне нельзя судить как о "готовом продукте"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Ромелу Лукаку считает, что ему еще есть куда прогрессировать. Бельгиец не забивал в последних шести матчах, хотя начал карьеру в "МЮ" с десяти голов в 11 встречах.

– Многие люди считают меня "готовым продуктом", – цитирует AFP Лукаку. – Но мне еще 24 года. Обо мне нельзя так судить. Мне больше нравится вариант карьеры, когда я расту с каждым годом, чем вариант, где я переживаю взлеты и падения. Я знаю, что у меня много талантов, могу многое сделать. Мне хочется стать тем, на кого команда сможет рассчитывать, если у нее возникнуть проблемы. Мне хочется стать победителем и вывести карьеру на новый уровень.