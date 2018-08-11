Поль Погба: "Всегда буду делать все возможное для фанатов и одноклубников"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба после победы над "Лестером" в матче 1-го тура чемпионата Англии (2:1) заявил, что всегда будет выкладываться на поле. Француз стал автором первого гола и был признан лучшим игроком встречи.
"Я всегда буду делать все возможное для болельщиков и моих партнеров по команде независимо от того, что происходит", - написал Погба в Твиттере.
I’ll always give my best to the fans and my teammates no matter what’s going on. #pogfeelings pic.twitter.com/naT9hLHomG– Paul Pogba (@paulpogba) 10 августа 2018 г.