Поль Погба: "Всегда буду делать все возможное для фанатов и одноклубников"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба после победы над "Лестером" в матче 1-го тура чемпионата Англии (2:1) заявил, что всегда будет выкладываться на поле. Француз стал автором первого гола и был признан лучшим игроком встречи.

"Я всегда буду делать все возможное для болельщиков и моих партнеров по команде независимо от того, что происходит", - написал Погба в Твиттере.