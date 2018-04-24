Покеттино может сменить Зидана на посту главного тренера "Реала"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино может сменить Зинедина Зидана на посту наставника "Реала", утверждает Yahoo Sports. Отмечается, что президент мадридцев Флорентино Перес очень недоволен выступлением команды в чемпионате Испании.
Поэтому решающим фактором станет выступление команды в Лиге чемпионов, где "Реалу" в полуфинале предстоит сыграть с "Баварией". Если Зидану не удастся выиграть главный европейский трофей в третий раз подряд, то Покеттино может стать реальным претендентом на замену французского специалиста.
При этом "Тоттенхэм" в этом году остался без трофеев, а игроки "шпор" получают зарплату ниже рыночной, что усиливает к ним интерес со стороны других клубов. Покеттино работает в "Тоттенхэме" с 2014 года.
Prometheus1983
Чем Зидан плох??
21:42
Millwall82
Поччетино не тренер стилистики Переца. Он все же умеет работать со скромным трансферным бюджетом и делать из игроков звезд. А тут тебе звезды на каждой позиции и не надо никого развивать. Зидан все же больше подходит Реалу. Великий игрок и авторитет для любого в Реале.
21:32