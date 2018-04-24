21:16 | Футбол — Англия

Покеттино может сменить Зидана на посту главного тренера "Реала"

2

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино может сменить Зинедина Зидана на посту наставника "Реала", утверждает Yahoo Sports. Отмечается, что президент мадридцев Флорентино Перес очень недоволен выступлением команды в чемпионате Испании.

Поэтому решающим фактором станет выступление команды в Лиге чемпионов, где "Реалу" в полуфинале предстоит сыграть с "Баварией". Если Зидану не удастся выиграть главный европейский трофей в третий раз подряд, то Покеттино может стать реальным претендентом на замену французского специалиста.

​При этом "Тоттенхэм" в этом году остался без трофеев, а игроки "шпор" получают зарплату ниже рыночной, что усиливает к ним интерес со стороны других клубов. Покеттино работает в "Тоттенхэме" с 2014 года.

2
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

Prometheus1983

Чем Зидан плох??

21:42

Millwall82

Поччетино не тренер стилистики Переца. Он все же умеет работать со скромным трансферным бюджетом и делать из игроков звезд. А тут тебе звезды на каждой позиции и не надо никого развивать. Зидан все же больше подходит Реалу. Великий игрок и авторитет для любого в Реале.

21:32

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!