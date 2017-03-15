Наставник "Мидлсбро" может быть уволен в случае поражения от "МЮ"

Главный тренер "Мидлсбро" Айтор Каранка будет отправлен в отставку в случае поражения команды в игре 29-го тура чемпионата Англии от "Манчестер Юнайтед", утверждает Mirror. Руководство клуба планирует расстаться с испанским специалистом после этой встречи, поскольку затем будет двухнедельный перерыв на матчи сборных, в течение которого к команде будет адаптироваться новый главный тренер.

Примечательно, что "красных дьяволов" возглавляет Жозе Моуринью, помощником которого Каранка работал в течение трех сезонов в "Реале". Матч команд состоится 19 марта на стадионе "Мидлсбро". Подопечные Каранки после 27 игр занимают 19-е место в турнирной таблице, отставая от спасительного 17-го на три очка.

Айтор Каранка: "Будет невероятно, если "Мидлсбро" не вылетит из премьер-лиги"