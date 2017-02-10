22:56 10 февраля | ФУТБОЛ — Англия

Айтор Каранка: "Будет невероятно, если "Мидлсбро" не вылетит из премьер-лиги"

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Главный тренер "Мидлсбро" Айтор Каранка отметил, что для его команды будет достижением сохранение прописки в премьер-лиге. После 24-го тура чемпионата Англии команда располагается на 15 месте.

– Сохранение места в премьер-лиге станет невероятным результатом для команды, – цитирует Goal.com Каранку. – Я пришел сюда три года назад, и если по итогам сезона мы сумеем закрепиться в чемпионате – сможем гордиться друг другом. Для достижения всей этой цели все должны быть едины, в том числе и наши болельщики. Они понимают, что на финише сезона нам будет очень тяжело.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Thomas_Boy

Скорее всего вылетят.

23:00 10 февраля

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