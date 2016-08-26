15:07 | ФУТБОЛ — Англия

Мустафи сегодня пройдет медобследование в "Арсенале"

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Защитник "Валенсии" Шкодран Мустафи близок к переходу в "Арсенал". Как сообщает Sky Sports, сегодня 24-летний немец пройдет медицинское обследование в лондонском клубе. "Канониры" уже договорились с футболистом о пятилетнем контракте. Напомним, что "Арсенал" решил усилить оборонительную линию, так как Габриэл получил травму, а Пер Мертесакер пропускает начало сезона.

В прошлом сезоне Мустафи сыграл в 44 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 2 голевые передачи. На чемпионате Европы-2016​ он принял участие в 2 встречах и забил 1 гол.

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