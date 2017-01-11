Моуринью заявил, что "Манчестер Юнайтед" не будет кого-либо покупать зимой

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что в зимнее трансферное окно английский клуб собирается только продавать футболистов, но не покупать. По словам португальца, "МЮ" копит деньги для того, чтобы штурмовать рынок летом.

– Думаю, в зимнее трансферное окно "Манчестер Юнайтед" будет только продавать, а не покупать, – приводит ESPN слова Моуринью. – Давайте скопим денег и летом будем атаковать рынок, мы так уже делали. Прошлым летом мы приобрели четырех хоккеистов высочайшего уровня.