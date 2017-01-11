Моуринью заявил, что "Манчестер Юнайтед" не будет кого-либо покупать зимой

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что в зимнее трансферное окно английский клуб собирается только продавать футболистов, но не покупать. По словам португальца, "МЮ" копит деньги для того, чтобы штурмовать рынок летом.
– Думаю, в зимнее трансферное окно "Манчестер Юнайтед" будет только продавать, а не покупать, – приводит ESPN слова Моуринью. – Давайте скопим денег и летом будем атаковать рынок, мы так уже делали. Прошлым летом мы приобрели четырех хоккеистов высочайшего уровня.
Вгыгел
хоккеистов мауринью прикупил , запасливый мужик .
23:46 11 января
Ну и ...?
теперь понятно почему результата нет, может им клюшки выдать?
23:03 11 января
Toha050
Хоккеистов?
22:26 11 января