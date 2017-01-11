21:38 11 января | ФУТБОЛ — Англия

Моуринью заявил, что "Манчестер Юнайтед" не будет кого-либо покупать зимой

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заявил, что в зимнее трансферное окно английский клуб собирается только продавать футболистов, но не покупать. По словам португальца, "МЮ" копит деньги для того, чтобы штурмовать рынок летом.

– Думаю, в зимнее трансферное окно "Манчестер Юнайтед" будет только продавать, а не покупать, – приводит ESPN слова Моуринью. – Давайте скопим денег и летом будем атаковать рынок, мы так уже делали. Прошлым летом мы приобрели четырех хоккеистов высочайшего уровня.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Вгыгел

хоккеистов мауринью прикупил , запасливый мужик .

23:46 11 января

Ну и ...?

теперь понятно почему результата нет, может им клюшки выдать?

23:03 11 января

Toha050

Хоккеистов?

22:26 11 января

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