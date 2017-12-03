Митрович отказался от продолжения карьеры в России и Турции

Нападающий "Ньюкасла" Александр Митрович, несмотря на желание покинуть команду, отказался от продолжения карьеры в России и Турции, сообщает Het Nieuwsblad. По информации источника, сербский форвард сообщил руководству "сорок" о желании уйти в зимнее трансферное окно.

Отмечается, что 23-летний форвард планирует покинуть команду на правах аренды, чтобы получить больше игровой практики в преддверии чемпионата мира 2018 года. В качестве основного варианта продолжения карьеры называется "Андерлехт", за который Митрович выступал с 2013-го по 2015 год.

В этом сезоне форвард провел во всех клубных турнирах 6 матчей, забив 2 гола. Также на его счету 2 мяча в 5 играх за сборную Сербии.