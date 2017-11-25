Мазух вернулся в состав "Халла" на "матч жизни" Слуцкого

Стал известен состав "Халл Сити" на матч чемпионшипа против "Бристоль Сити". На поле впервые с августа появится защитник Ондржей Мазух, пропустивший три месяца из-за травмы колена. По данным СМИ, игра может стать последней для главного тренера "тигров" Леонида Слуцкого - в случае неудачи его могут отправить в отставку.

Полностью заявка "Халла" выглядит следующим образом: Макгрегор, Эйна, Хектор, Мазух, Томори, Стюарт, Ларссон, Боуэн, Хенриксен, Ирвайн, Кэмпбелл. Запасные - Маршалл, Кларк, Хэмилтон, Мейлер, Эвандру, Грощицки, Дико.

Матч начнется в 18.00 по московскому времени, "СЭ" проведет его онлайн-трансляцию.