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Маруан Феллаини: "В перерыве матча с "Ньюкаслом" Моуринью попросил нас быть мужиками"

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Полузащитник "Манчестер Юнайтед"  Маруан Феллаини заявил, что его команда одержала волевую победу над "Ньюкаслом" в матче 8-го тура чемпионата Англии (3:2) за счет более агрессивных действий во втором тайме.

- Первая половина встречи была для нас трудной, - приводит слова Феллаини BBC. - Но мы стали действовать более агрессивно во втором тайме, создавая больше шансов. Моуринью в перерыве попросил нас быть мужиками, не бояться и просто играть. Мы это и сделали. 

После восьми туров "МЮ" занимает 8-е место в турнирной таблице, имея в активе 13 очков. 

Манчестер Юнайтед - Ньюкасл Юнайтед

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