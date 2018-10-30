Махрез посвятил гол в ворота "Тоттенхэма" погибшему владельцу "Лестера"

Полузащитник "Манчестер Сити" Рияд Махрез после матча 10-го тура чемпионата Англии против "Тоттенхэма" (1:0) отметил, что посвятил свой гол погибшему владельцу "Лестера" Вишаю Шривадданапрабху. Алжирец выступал в составе "лис" с 2014 по 2018 год.

- Это очень сложно для меня. Он был особенным, - приводит Sky Sports слова Махреза. - У меня осталось много воспоминаний о нем за время, проведенное в "Лестере". Он был хорошим человеком. Как отец, с большим сердцем. Было очень неприятно слышать эту новость. Сейчас мне очень грустно. Поэтому я поднял руки к небу и посвятил гол ему. Он многое сделал для меня.

Владелец "Лестера" и еще 4 человека погибли в результате крушения вертолета возле стадиона "Кинг Пауэр" 27 октября.