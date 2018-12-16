"Ливерпуль" победил "МЮ" и вернулся на первое место

"Ливерпуль" победил "Манчестер Юнайтед" в матче 17-го тура чемпионата Англии (3:1). Голами в составе мерсисайдцев отметились нападающий Садио Мане и хавбек Джердан Шачири, оформивший дубль. У "красных дьяволов" отличился форвард Джесси Лингард.

"Ливерпуль" набрал 45 очков и вернулся на первое место. "МЮ" с 26 баллами располагается на 6-й строчке.

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17-й тур

"Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед" - 3:1 (1:1)

Голы: Мане, 24 (1:0). Лингард, 33 (1:1). Шачири, 73 (2:1). Шачири, 80 (3:1).

"Ливерпуль": Алиссон, Клайн, ван Дейк, Ловрен, Робертсон, Фабинью, Вайналдум, Кейта (Шачири, 70), Салах, Роберту Фирмину, Мане (Хендерсон, 84).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Линделеф, Янг, Байи, Далот (Феллаини, 46), Матич, Эррера (Марсьяль, 79), Лингард (Мата, 85), Дармиан, Лукаку, Рэшфорд.

Предупреждения: Далот, 26. Лукаку, 40.

Судья: Аткинсон.

16 декабря. Ливерпуль. Стадион "Энфилд".

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