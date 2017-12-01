Конте не получил дисквалификацию и будет оштрафован

По информации The Telegraph, главный тренер "Челси" Антонио Конте не получил дисквалификацию за свое поведение в матче чемпионата Англии против "Суонси" (1:0). Ранее сообщалось, что Футбольная ассоциация предъявила обвинения итальянцу по итогам встречи.

Конте вступил в перепалку с двумя арбитрами встречи и был удален в конце первого тайма. Таким образом, команда завершала встречу без главного тренера на скамейке. Ожидается, что он не будет дисквалифицирован, а получит штраф в 8 тысяч фунтов и согласится с обвинениями.