Клубы Английской футбольной лиги поддержали перенос летнего трансферного окна

Клубы Английской футбольной лиги (EFL) поддержали идею сокращения трансферного окна с сезона-2018/19, информирует официальный сайт организации. Решение принято на собрании представителей всех 72 клубов EFL, которая объединяет три английских дивизиона (со второго по четвертый). Английская футбольная лига намерена сократить летний период дозаявок, но разрешить клубам, как и прежде, арендовать игроков до 31 августа. Формальное голосование по этому вопросу пройдет в феврале, а изменения должны вступить в силу до лета 2018 года.

Напомним, ранее английская премьер-лига приняла решение закрывать летнее трансферное окно каждый год в четверг перед стартом сезона. В текущем сезоне трансферное окно в чемпионате Англии закрылось 31 августа – спустя почти три недели после матчей первого тура.