Касерес покинет "Саутгемптон", если клуб не гарантирует ему игровое время

Представитель защитника "Саутгемптона" Мартина Касереса Винченцо Тропиано сообщил, что игрок будет готов остаться в клубе, если получит больше игрового времени. 30-летний уругваец зимой присоединился к "святым", но с тех пор сыграл лишь в одном матче премьер-лиги.

- Мартину нравится английский футбол, - цитирует Calcio Web Тропиано. - В январе мы решили принять предложение "Саутгемптона". Однако он не играл много, поэтому в скором времени мы сядем за стол переговоры, чтобы обсудить будущее. Если "Саутгемптон" будет готов предоставить ему игровое время, то он останется, в противном случае мы будем рассматривать другие предложения.