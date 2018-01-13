Илкай Гюндоган: "Стал бы лжецом, если бы сказал, что Клопп не звал в "Ливерпуль"

Полузащитник "Манчестер Сити" Илкай Гюндоган подтвердил сообщения о том, что в 2016 году он мог перейти из дортмундской "Боруссии" в "Ливерпуль". Хавбек сказал, что решил продолжить карьеру в составе "горожан" из-за возможности поработать с Хосепом Гвардьолой.

- Я говорил с Юргеном Клоппом о разных вещах, – цитирует Daily Mail Гюндогана. – Я всегда нравился ему, как игрок. Я бы стал лжецом, если бы сказал, что он не пытался (пригласить игрока в "Ливерпуль". – Прим. "СЭ"). Но когда появилась возможность перейти в "Сити" и поработать с Пепом, стало предельно ясно, что я хочу переехать сюда. Они оба отличные тренеры, с сильным характером. Они очень амбициозны. Мне повезло.

Напомним, Гюндоган выступает за "Манчестер Сити" с 2016 года. В сезоне-2017/18 хавбек принял участие в 25 матчах, забив 1 мяч и сделав 3 результативные передачи.