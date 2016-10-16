Хосеп Гвардьола: "Все мои команды играют так, как я хочу. В этом моя сила"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после ничейного результата в домашнем матче 8-го тура против "Эвертона" (1:1) отметил, что безвыигрышная серия команды, безусловно, сказывается на эмоциональном состоянии игроков. При этом специалист подчеркнул, что не собирается изменять излюбленной манере игры.

– Конечно, я анализирую результаты команды и пытаюсь понять, почему мы не можем победить на протяжении трех последних матчей, – приводит goal.com слова Гвардьолы. – Это моя работа. Понятно, что уверенность игроков в своих силах, их эмоциональное состояние было бы гораздо лучше, если бы мы выигрывали. Но все мы – профессионалы, поэтому обязательно разберемся в причинах поражений и сделаем правильные выводы.



"Барселона" в последние 15 лет доминирует в плане владения мячом практически во всех матчах. Мне нравится такой футбол. Я понимаю, что оценки мне и моим командам даются на основании результатов, но я никогда не изменю своему стилю игры. Я могу допускать много ошибок, многие могут меня критиковать, и это право каждого, но все мои команды играют так, как я хочу. В этом моя сила. Я ни о чем не жалею и стараюсь с оптимизмом смотреть в будущее.