Хосеп Гвардьола: "В "Вулверхэмтоне" много сильных атакующих игроков. Таких, как Моутинью"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола поделился мнением о "Вулверхэмптоне" - сопернику его команды по третьему туру чемпионата Англии.
- Они разгромили своих противников по чемпионшипу, - цитирует тренера официальный сайт клуба. – Играли зрелищно и эффективно. В команде много сильных атакующих игроков, таких, как Моутинью. Мы знаем по прошлому сезону, что это сильный противник.
Матч "Вулверхэмптон" - "Манчестер Сити" начнется в 14.30 по московскому времени.
Дополнительная информация
https://ru.mancity.com/news/first-team/first-team-news/2018/august/man-city-pep-guardiola-team-news-injury-latest-wolves