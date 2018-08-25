Хосеп Гвардьола: "В "Вулверхэмтоне" много сильных атакующих игроков. Таких, как Моутинью"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола поделился мнением о "Вулверхэмптоне" - сопернику его команды по третьему туру чемпионата Англии.

- Они разгромили своих противников по чемпионшипу, - цитирует тренера официальный сайт клуба. – Играли зрелищно и эффективно. В команде много сильных атакующих игроков, таких, как Моутинью. Мы знаем по прошлому сезону, что это сильный противник.

Матч "Вулверхэмптон" - "Манчестер Сити" начнется в 14.30 по московскому времени.