Хосеп Гвардьола: "Может, Мане не стоило удалять"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола после матча 4-го тура чемпионата Англии против "Ливерпуля" (5:0) отметил, что в моменте с полученной травмой вратарь его команды Эдерсон действовал смело. Голкипер "горожан" был заменен после того, как нападающий мерсисайдцев Садио Мане нанес удар шипами бутсы по голове соперника.

- В действиях Мане не было умысла. Когда он бежал, то смотрел только на мяч, - цитирует Sky Sports Гвардьолу. - Не знаю, может там не было красной карточки. Не хочу говорить об этом. У "Ливерпуля" был один явный момент, в котором Эдерсон показал, насколько он хорошо. У него нет перелома. Возможно, после этого он станет еще красивее.

Мы играем высоко, поэтому нам нужен вратарь, способный помочь защитникам. Это (выход на Мане. - Прим. "СЭ") было смело. Надеюсь, он вернется как можно скорее.

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