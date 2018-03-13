Хосеп Гвардиола: "Люди говорят, что Сильва недостаточно остро действует в атаке. Это не так"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола похвалил полузащитника Давида Сильву за игру в матче 28-го тура чемпионата Англии против "Стоук Сити" (2:0). Отметим, что Сильва забил оба мяча в этой встрече.

– Я очень рада за Давида. В этом сезоне он уже забил много голов за нашу команду. Люди любят говорить, что у него есть определенные умения, технический потенциал, но при этом он недостаточно остро действует в атаке, – цитирует Sky Sports Гвардиолу. – На самом деле у него есть и то, и другое. Сомневаться в его возможностях не стоит.