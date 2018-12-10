Гомес продлил контракт с "Ливерпулем"

Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес подписал долгосрочный контракт с "Ливерпулем", сообщает официальный сайт клуба. Условия сделки не разглашаются.

По информации в СМИ, контракт будет действовать до 30 июня 2024 года. 21-летний футболист в текущем сезоне провел 18 матчей за команду во всех турнирах.

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