Гомес продлил контракт с "Ливерпулем"

Защитник "Ливерпуля" Джо Гомес подписал долгосрочный контракт с "Ливерпулем", сообщает официальный сайт клуба. Условия сделки не разглашаются.
По информации в СМИ, контракт будет действовать до 30 июня 2024 года. 21-летний футболист в текущем сезоне провел 18 матчей за команду во всех турнирах.
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😁 @J_Gomez97 has signed a new long-term contract with the Reds!– Liverpool FC (@LFC) 10 декабря 2018 г.
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