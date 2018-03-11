Гол Мхитаряна помог "Арсеналу" разгромить "Уотфорд"

"Арсенал" дома разгромил "Уотфорд" (3:0) в матче 30-го тура чемпионата Англии. В составе "канониров" голами отметились Шкодран Мустафи, Пьер-Эмерик Обамеянг и Генрих Мхитарян.

Первый мяч в этой игре стал для команды Арсена Венгера 1000-м домашним в премьер-лиге. Ассистировавший Мустафи Месут Езил отдал 50-ю результативную передачу в матчах чемпионата Англии.

Отметим, что для армянского полузащитника этот мяч стал вторым в составе лондонского клуба. Также на его счету пять результативных передач.

Голкипер "Арсенала" Петр Чех провел 200-й "сухой" матч в премьер-лиге. На 62-й минуте игры он отразил пенальти в исполнении Троя Дини.

Чемпионат Англии

Премьер-лига

30-й тур

"Арсенал" - "Уотфорд" - 3:0 (1:0)

Голы: Мустафи, 8 (1:0). Обамеянг, 59 (2:0). Мхитарян, 77 (3:0).

Нереализованный пенальти: Дини, 62 (вратарь)

"Арсенал": Чех, Мустафи (Чемберс, 73), Колашинац, Холдинг, Езил, Мхитарян (Уилшир, 78), Джака, Эль-Ненни, Мэйтланд-Найлс, Обамеянг, Ивоби (Уэлбек, 67).

"Уотфорд": Карнезис, Мариаппа, Предль, Янмат (Бритос, 80), Кико Фемения (Хьюз, 63), Холевас, Капуэ, Перейра (Окака Чука, 67), Дукуре, Дини, Ришарлисон.

Предупреждения: Мустафи, 56. Холевас, 66. Джака, 90.

Судья: Аткинсон.

11 марта. Лондон. Стадион "Эмирейтс".