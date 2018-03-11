Гол Мхитаряна помог "Арсеналу" разгромить "Уотфорд"

"Арсенал" дома разгромил "Уотфорд" (3:0) в матче 30-го тура чемпионата Англии. В составе "канониров" голами отметились Шкодран Мустафи, Пьер-Эмерик Обамеянг и Генрих Мхитарян.
Первый мяч в этой игре стал для команды Арсена Венгера 1000-м домашним в премьер-лиге. Ассистировавший Мустафи Месут Езил отдал 50-ю результативную передачу в матчах чемпионата Англии.
Отметим, что для армянского полузащитника этот мяч стал вторым в составе лондонского клуба. Также на его счету пять результативных передач.
Голкипер "Арсенала" Петр Чех провел 200-й "сухой" матч в премьер-лиге. На 62-й минуте игры он отразил пенальти в исполнении Троя Дини.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
30-й тур
"Арсенал" - "Уотфорд" - 3:0 (1:0)
Голы: Мустафи, 8 (1:0). Обамеянг, 59 (2:0). Мхитарян, 77 (3:0).
Нереализованный пенальти: Дини, 62 (вратарь)
"Арсенал": Чех, Мустафи (Чемберс, 73), Колашинац, Холдинг, Езил, Мхитарян (Уилшир, 78), Джака, Эль-Ненни, Мэйтланд-Найлс, Обамеянг, Ивоби (Уэлбек, 67).
"Уотфорд": Карнезис, Мариаппа, Предль, Янмат (Бритос, 80), Кико Фемения (Хьюз, 63), Холевас, Капуэ, Перейра (Окака Чука, 67), Дукуре, Дини, Ришарлисон.
Предупреждения: Мустафи, 56. Холевас, 66. Джака, 90.
Судья: Аткинсон.
11 марта. Лондон. Стадион "Эмирейтс".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2017-2018/
ненавистник_политпроектов
да и Канчельскис был в МЮ на хорошем счету.. как можно писать такую тупость, что не было и не будет лет 100 таких... видимо его сосальщик это написал )))
21:26
ненавистник_политпроектов
vard432, а чем он лучше? по мне это посредственный игрок ) такой же, как и Аршавин, который в свое время тоже выстреливал в Арсенале )) и даже круче этого армяна ))
21:17
vard432
Браво Генрих, в России таких не было и не будет еще лет 100.
18:35