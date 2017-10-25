Гиггз возглавил рейтинг лучших выпускников академии "МЮ", Погба – 6-й

Портал FourFourTwo представил рейтинг лучших выпускников академии "Манчестер Юнайтед" за последние 25 лет. Лучшим в топ-15 стал бывший полузащитник и тренер манкунианцев Райан Гиггз. Также в список попал действующие игроки "красных дьяволов" Поль Погба, выступавший за "молодежку" английского клуба с 2009 по 2011 год, и Маркус Рэшфорд.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

15. Райан Шоукросс (нынешний клуб – "Стоук Сити"), 14. Дэнни Дринкуотер ("Челси"), 13. Дэвид Хили (завершил карьеру), 12. Джон О`Ши ("Сандерленд"), 11. Джонни Эванс ("Вест Бромвич"). 10. Фил Невилл (завершил карьеру). 9. Даррен Флетчер ("Стоук Сити"). 8. Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), 7. Ники Батт (завершил карьеру). 6. Поль Погба ("Манчестер Юнайтед"), 5. Уэс Браун ("Керала Бластерс"), 4. Гари Невилл (завершил карьеру). 3. Дэвид Бекхэм (завершил карьеру). 2. Пол Скоулз (завершил карьеру). 1. Райан Гиггз (завершил карьеру).

Напомним, Гиггз выступал за "МЮ" с 1990 по 2014 год. В составе манкунианцев он выиграл 13 раз стал чемпионом Англии, 4 раза выиграл Кубок Англии, 3 раза - Кубок Лиги, 9 раз - Суперкубок Англии. На международной арене он дважды стал победителем Лиги чемпионов, а также по разу завоевал Суперкубок УЕФА, Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.