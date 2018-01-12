Габриэл Жезус восстановится от травмы в течение двух-трех недель

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардьола сообщил, что нападающий Габриэл Жезус опережает график восстановления. По словам специалиста, есть вероятность, что бразилец сыграет в матче 1/16 финала Лиги чемпионов против "Базеля", который пройдет 13 февраля.

– На этой неделе он был в Барселоне, новости обнадеживающие, – цитирует пресс-служба клуба Гвардьолу. – Думаю, он восстановится в течение двух-трех недель. Он должен быть готов к матчу с "Базелем" в Лиге чемпионов.

В этом сезоне Жезус провел за "Манчестер Сити" 27 матчей во всех турнирах, в которых забил десять мячей и отдал две результативные передачи. Форвард получил повреждение медиальной коллатеральной связки коленного сустава в матче 21-го тура чемпионата Англии с "Кристал Пэлас".