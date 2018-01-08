Фрэнк Лэмпард: "Баркли - хорошее подписание для "Челси"

Бывший полузащитник "Челси" Фрэнк Лэмпард считает правильным решение "синих" приобрести у "Эвертона" Росса Баркли. Лондонский клуб на прошлой неделе подписал 24-летнего англичанина.

- Думаю, что Баркли - хорошее подписание для "Челси", особенно с учетом суммы в 15 миллионов фунтов стерлингов, – цитирует Goal Лэмпарда. - Ему всего 24 года и теперь он получил шанс проявить свой талант. Думаю, он сделает это в "Челси", поэтому это хороший переход. Ему просто нужно учиться и слушать людей. Требования к нему в "Челси" будут выше, чем в "Эвертоне". Первой задачей для него будет попасть в состав.