Фегули перешел из "Вест Хэма" в "Галатасарай" за 4 миллиона фунтов

Полузащитник Софьян Фегули, ранее выступавший за "Вест Хэм", подписал контракт с "Галатасараем", информирует пресс-служба стамбульцев. Соглашение рассчитано на пять лет. За этот переход "молотобойцы" выручили 4 миллиона фунтов стерлингов.
Напомним, что француз перешел в лондонский клуб на правах свободного агента в прошлое летнее трансферное окно. В минувшем сезоне за "Вест Хэм" он провел 27 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.
OFFICIAL 📍#Galatasaray are pleased to announce the signing of Algerian 🇩🇿sensation Sofiane Feghouli! #FeghouliArrives 👀 pic.twitter.com/ELeuZ7Ayqt– Galatasaray EN (@Galatasaray) 14 августа 2017 г.