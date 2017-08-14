Фегули перешел из "Вест Хэма" в "Галатасарай" за 4 миллиона фунтов

Полузащитник Софьян Фегули, ранее выступавший за "Вест Хэм", подписал контракт с "Галатасараем", информирует пресс-служба стамбульцев. Соглашение рассчитано на пять лет. За этот переход "молотобойцы" выручили 4 миллиона фунтов стерлингов.

Напомним, что француз перешел в лондонский клуб на правах свободного агента в прошлое летнее трансферное окно. В минувшем сезоне за "Вест Хэм" он провел 27 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал три голевые передачи.