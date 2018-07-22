Джанфранко Дзола: "Болельщики "Челси" должны быть терпеливы к Сарри. Тогда они получат то, чего так хотят"

Джанфранко Дзола, помощник главного тренера "Челси", призвал запастись терпением болельщиков клуба в отношении Маурицио Сарри.

- Если болельщики будут немного терпеливы в отношении него, уверен, они получат то, что ожидают, - цитирует Sky Sports Дзолу. - Мне нравится, в какой футбол играют его команды: все они очень хорошо организованы, качественно оборонятся, а также играют в очень хороший футбол.



Я верю, что именно такую философию ищет клуб в данный момент. Думаю, это может быть очень хороший брак. Маурицио способен дать клубу именно то, чего здесь ожидают.



Сарри возглавил "Челси" 14 июля.