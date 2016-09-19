Деле Алли: "Счастлив быть игроком "Тоттенхэма"

Полузащитник "Тоттенхэма" Деле Алли, подписавший новый контракт с клубом, отметил, что все еще является молодым человеком, который восхищался игрой великих футболистов, смотря телевизор. Также он признался, что не может себя представить в любой другой команде.

- Помню, когда я был молод и еще не играл в футбол, то смотрел на футболистов по ТВ и на веб-сайтах, изучая, что они делают, - цитирует пресс-служба клуба Алли. - Я все еще тот же ребенок, коим всегда и был. Вне поля во мне ничего не изменилось. Я счастлив играть за "Тоттенхэм". Не могу думать о любом другом клубе. Считаю, что здесь самые лучшие болельщики и тренер. У нас молодая команда, что очень важно.