Давид де Хеа: "Наряду с трансферами Ибрагимовича и Погба переход Байи - серьезная сделка для "МЮ"

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа отметил выступление новичка команды Эрика Байи в начале сезона. Ивуариец был куплен манкунианцами у "Вильярреала" минувшим летом.

– Байи – прекрасный трансфер для "Манчестер Юнайтед", – цитирует The Daily Mail де Хеа. – Эрик, несмотря на период адаптации, достаточно быстро всех удивил. Мне было тяжело в первые месяцы после переезда в Англию, но Байи просто летает. Правда, он с трудом говорит на английском, но в команде много испаноговорящих футболистов, а также Поль Погба, разговаривающий на французском. Наряду с трансферами Ибрагимовича и Погба переход Байи – серьезная сделка для клуба.