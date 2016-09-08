22:14 | ФУТБОЛ — Англия

Давид де Хеа: "Наряду с трансферами Ибрагимовича и Погба переход Байи - серьезная сделка для "МЮ"

0
0
0

Вратарь "Манчестер Юнайтед" Давид де Хеа отметил выступление новичка команды Эрика Байи в начале сезона. Ивуариец был куплен манкунианцами у "Вильярреала" минувшим летом.

– Байи – прекрасный трансфер для "Манчестер Юнайтед", – цитирует The Daily Mail де Хеа. – Эрик, несмотря на период адаптации, достаточно быстро всех удивил. Мне было тяжело в первые месяцы после переезда в Англию, но Байи просто летает. Правда, он с трудом говорит на английском, но в команде много испаноговорящих футболистов, а также Поль Погба, разговаривающий на французском. Наряду с трансферами Ибрагимовича и Погба переход Байи – серьезная сделка для клуба.

0
0
0

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ