Бастиан Швайнштайгер: "Решение перейти в "Манчестер Юнайтед" было правильным"

Полузащитник "Чикаго Файр" Бастиан Швайнштайгер заявил, что не жалеет о переходе из "Баварии" в "Манчестер Юнайтед" в 2015 году. 32-летний игрок также подчеркнул, что не уезжал из мюнхенского клуба, потому что хотел выиграть Лигу чемпионов.

– Переход в "МЮ"? Это было правильное решение, – цитирует Mirror Швайнштайгера. – У меня всегда была цель – выиграть Лигу чемпионов с "Баварией", именно поэтому я всегда оставался там и не уезжал за границу. В 2013 году я добился своего.

Переход в "Манчестер Юнайтед" конечно же был очень важным. Луи ван Гал позвал меня, он хотел быстро добиться успеха. Для меня все начиналось хорошо. Мы были в верхней части турнирной таблицы вместе с "Лестером". Затем меня дисквалифицировали, последовали травмы. Но мы все же выиграли Кубок Англии. Я всегда надеялся, что буду играть за "Юнайтед", и преуспел в этом.

Всего за "красных дьяволов" Швайнштайгер провел 35 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 3 результативные передачи.