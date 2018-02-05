Бакайоко оставил "Челси" в меньшинстве, получив два предупреждения за 5 минут

Полузащитник "Челси" Темуе Бакайоко был удален с поля в матче 26-го тура чемпионата Англии против "Уотфорда". Хавбек "синих" получил две желтых карточки с интервалом в пять минут.
После того, как лондонцы остались в меньшинстве, "шершни" открыли счет - Трой Дини реализовал пенальти, назначенный за фол Тибо Куртуа на Жераре Деулофеу.
Первый тайм подошел к концу. "Уотфорд" ведет со счетом 1:0.
Отметим, что в четырех последних матчах "Челси" одержал одну победу, дважды сыграв вничью и потерпев одно поражение. После 25 туров "синие" располагаются на 4-м месте в турнирной таблице премьер-лиги.
HT | #watfordfc 1-0 Chelsea– Watford FC (@WatfordFC) 5 февраля 2018 г.
Deeney's penalty has the Hornets ahead against the Blues, who are down to 10 men after Bakayoko's sending off. #WATCHE
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