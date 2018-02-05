23:48 5 февраля | Футбол — Англия

Бакайоко оставил "Челси" в меньшинстве, получив два предупреждения за 5 минут


Полузащитник "Челси" Темуе Бакайоко был удален с поля в матче 26-го тура чемпионата Англии против "Уотфорда". Хавбек "синих" получил две желтых карточки с интервалом в пять минут.

После того, как лондонцы остались в меньшинстве, "шершни" открыли счет - Трой Дини реализовал пенальти, назначенный за фол Тибо Куртуа на Жераре Деулофеу.

Первый тайм подошел к концу. "Уотфорд" ведет со счетом 1:0.

Отметим, что в четырех последних матчах "Челси" одержал одну победу, дважды сыграв вничью и потерпев одно поражение. После 25 туров "синие" располагаются на 4-м месте в турнирной таблице премьер-лиги.

Трансляция матча "Уотфорд" - "Челси"

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