Азар - в запасе "Челси" на матч с "Арсеналом"

Тренерский штаб "Челси" во главе с Антонио Конте определился с составом на матч 5-го тура чемпионата Англии против "Арсенала". Бельгийский полузащитник "синих", пропускавший начало сезона из-за травмы, остался в запасе.
Стартовый состав "Челси" выглядит следующим образом:
Куртуа - Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэйхилл - Мозес, Канте, Фабрегас, Алонсо - Виллиан, Мората, Педро.
Запасные: Кабальеро, Рюдигер, Дзаппакоста, Кристенсен, Бакайоко, Азар, Батшуайи.
Матч "Челси" - "Арсенал" состоится сегодня. Начало игры - 15.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
The teams are in... #CHEARS pic.twitter.com/gWhdTnahlO– Chelsea FC (@ChelseaFC) 17 сентября 2017 г.