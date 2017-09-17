Азар - в запасе "Челси" на матч с "Арсеналом"

Тренерский штаб "Челси" во главе с Антонио Конте определился с составом на матч 5-го тура чемпионата Англии против "Арсенала". Бельгийский полузащитник "синих", пропускавший начало сезона из-за травмы, остался в запасе.

Стартовый состав "Челси" выглядит следующим образом:

Куртуа - Аспиликуэта, Давид Луиз, Кэйхилл - Мозес, Канте, Фабрегас, Алонсо - Виллиан, Мората, Педро.

Запасные: Кабальеро, Рюдигер, Дзаппакоста, Кристенсен, Бакайоко, Азар, Батшуайи.

Матч "Челси" - "Арсенал" состоится сегодня. Начало игры - 15.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.