"Арсенал" победил "Манчестер Юнайтед"

"Арсенал" в домашнем матче 36-го тура чемпионата Англии обыграл "Манчестер Юнайтед". "Канониры" забили два мяча за три минуты второго тайма: счет открыл Гранит Джака, которому помог рикошет от спины Андера Эрреры, второй гол на счету экс-игрока "МЮ" Дэнни Уэлбека.

"Арсенал" прервал 25-матчевую беспроигрышную серию "Манчестер Юнайтед" в премьер-лиге - последний раз подопечные Жозе Моуринью проигрывали также в Лондоне "Челси" (0:4) 23 октября прошлого года в матче 9-го тура.

Отметим, что в составе "красных дьяволов" с первых минут вышел 19-летний защитник Аксель Туанзебе, для которого это была первая игра в чемпионате Англии. Во втором тайме у гостей также дебютировал 20-летний хавбек Скотт Мактоминэй.

Благодаря этой победе идущий шестым "Арсенал" (63 очка), у которого есть одна игра в запасе, сократил отставание от расположившегося на пятом месте "Манчестер Юнайтед" (65 очков) до 2 баллов.

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Премьер-лига

36-й тур

"Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" – 2:0 (0:0)

Голы: Джака, 54 (1:0). Уэлбек, 57 (2:0).

"Арсенал": Чех, Монреаль, Холдинг, Косьельни, Окслейд-Чемберлен (Бельерин, 84), Джака (Кокелен, 76), Рэмси, Езил, Санчес, Гиббс, Уэлбек (Жиру, 84).

"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Туанзебе, Джоунс, Смоллинг, Дармиан, Мхитарян (Лингард, 61), Кэррик, Эррера (Рэшфорд, 63), Мата (Мактоминэй, 84), Марсьяль, Руни.

Предупреждение: Косьельни, 67.

Судья: Марринер.

7 мая. Лондон. Стадион "Эмирейтс".

Трансляция матча "Арсенал" – "Манчестер Юнайтед"