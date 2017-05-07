"Арсенал" победил "Манчестер Юнайтед"

"Арсенал" в домашнем матче 36-го тура чемпионата Англии обыграл "Манчестер Юнайтед". "Канониры" забили два мяча за три минуты второго тайма: счет открыл Гранит Джака, которому помог рикошет от спины Андера Эрреры, второй гол на счету экс-игрока "МЮ" Дэнни Уэлбека.
"Арсенал" прервал 25-матчевую беспроигрышную серию "Манчестер Юнайтед" в премьер-лиге - последний раз подопечные Жозе Моуринью проигрывали также в Лондоне "Челси" (0:4) 23 октября прошлого года в матче 9-го тура.
Отметим, что в составе "красных дьяволов" с первых минут вышел 19-летний защитник Аксель Туанзебе, для которого это была первая игра в чемпионате Англии. Во втором тайме у гостей также дебютировал 20-летний хавбек Скотт Мактоминэй.
Благодаря этой победе идущий шестым "Арсенал" (63 очка), у которого есть одна игра в запасе, сократил отставание от расположившегося на пятом месте "Манчестер Юнайтед" (65 очков) до 2 баллов.
Чемпионат Англии
Премьер-лига
36-й тур
"Арсенал" – "Манчестер Юнайтед" – 2:0 (0:0)
Голы: Джака, 54 (1:0). Уэлбек, 57 (2:0).
"Арсенал": Чех, Монреаль, Холдинг, Косьельни, Окслейд-Чемберлен (Бельерин, 84), Джака (Кокелен, 76), Рэмси, Езил, Санчес, Гиббс, Уэлбек (Жиру, 84).
"Манчестер Юнайтед": де Хеа, Туанзебе, Джоунс, Смоллинг, Дармиан, Мхитарян (Лингард, 61), Кэррик, Эррера (Рэшфорд, 63), Мата (Мактоминэй, 84), Марсьяль, Руни.
Предупреждение: Косьельни, 67.
Судья: Марринер.
7 мая. Лондон. Стадион "Эмирейтс".
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/england/premier/2016-2017/
sprut73
Глядишь, благодаря этому успеху Арсен ещё лет на 10 останется
20:25
mikeV
СереХа - не опять, а на этот раз
20:20
atl4nt
Слууууцкий, Слууууцкий!
20:13
tagov
Слуцкий не только победителя угадал. Он сказал что МЮ "точно пропустит". Ну и вишенкой на торте: "Возможно, к голу приведет какой-нибудь отскок, рикошет или "стандарт"" Малорик чо
20:04
баламошка
Лёньку на царство! Срочно в Зенит пророка!
19:55
СереХа
Лёня опять угадал. Красавец.
19:54
teller
арсен поборется за 4-е место, как всегда.
19:53