11:39 | Футбол — Англия

"Арсенал" объявил о назначении Эмери

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Новым главным тренером "Арсенала" стал Унаи Эмери, сообщает официальный сайт клуба.

Испанский специалист сменил на этой должности Арсена Венгера, покинувшего клуб по окончании сезона. Подробности сделки не сообщаются. Указано, что стороны согласовали контракт, его осталось оформить официально.

Предыдущий сезон тренер провел в "ПСЖ" и выиграл с командой все внутренние трофеи. Ранее он также тренировал "Севилью", "Спартак", "Валенсию", "Альмерию" и "Лорка Депортиво".

 

 

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КОММЕНТАРИИ (4)
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баламошка

Дзюба в будущем станет тренерищем и возглавит на 20 лет мадридский Реал, выиграв с клубом шисят трофеев.

12:09

suomi257

могли бы найти и поинтереснее тренера....

12:09

при счете 0:4 судья сломал игру

в этом есть, пусть и наша локальная и мелкая, конечно, но ппц какая прикольная ирония....и тот и тот теперь в арсенале. но на разных планетах.

11:50

w33zing

Как тебе такое Илон.... ээээ... Артем Дзюба!

11:45

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