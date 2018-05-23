"Арсенал" объявил о назначении Эмери

Новым главным тренером "Арсенала" стал Унаи Эмери, сообщает официальный сайт клуба.
Испанский специалист сменил на этой должности Арсена Венгера, покинувшего клуб по окончании сезона. Подробности сделки не сообщаются. Указано, что стороны согласовали контракт, его осталось оформить официально.
Предыдущий сезон тренер провел в "ПСЖ" и выиграл с командой все внутренние трофеи. Ранее он также тренировал "Севилью", "Спартак", "Валенсию", "Альмерию" и "Лорка Депортиво".
Unai Emery is our new head coach - find out all about it here #WelcomeUnai https://t.co/8dHnmam0KO– Arsenal FC (@Arsenal) 23 мая 2018 г.
баламошка
Дзюба в будущем станет тренерищем и возглавит на 20 лет мадридский Реал, выиграв с клубом шисят трофеев.
12:09
suomi257
могли бы найти и поинтереснее тренера....
12:09
при счете 0:4 судья сломал игру
в этом есть, пусть и наша локальная и мелкая, конечно, но ппц какая прикольная ирония....и тот и тот теперь в арсенале. но на разных планетах.
11:50
w33zing
Как тебе такое Илон.... ээээ... Артем Дзюба!
11:45