"Арсенал" объявил о назначении Эмери

Новым главным тренером "Арсенала" стал Унаи Эмери, сообщает официальный сайт клуба.

Испанский специалист сменил на этой должности Арсена Венгера, покинувшего клуб по окончании сезона. Подробности сделки не сообщаются. Указано, что стороны согласовали контракт, его осталось оформить официально.

Предыдущий сезон тренер провел в "ПСЖ" и выиграл с командой все внутренние трофеи. Ранее он также тренировал "Севилью", "Спартак", "Валенсию", "Альмерию" и "Лорка Депортиво".