"Арсенал" нанял российского разработчика мобильной игры для анализа травм игроков

Россиянин Михаил Жилкин стал сотрудником лондонского "Арсенала", сообщает Daily Telegraph. В клубе он займет должность специалиста по данным. Его задачей станет анализ физических данных и травм игроков.

Травмы были серьезной проблемой для "Арсенала" в течение последних лет работы Арсена Венгера. После его ухода руководство клуба решило радикально поменять медицинскую службу и подход к лечению футболистов.

Жилкин - выпускник Московского физико-технического института, имеет степень магистра прикладной физики и математики. Примечательно, что он участвовал в разработке первых двух частей популярной мобильной игры Candy Crush.