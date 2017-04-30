Арсен Венгер: "Нужно признать, что "Тоттенхэм" заслужил победу"

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер после поражения от "Тоттенхэма" (0:2) в матче 35-го тура чемпионата Англии заявил, что у "канониров" не было цели обязательно финишировать выше соперника. Также специалист отметил, что "шпоры" заслужили победу в этой встрече.

– Да, мы проиграли в очень быстром матче, – цитирует BBC Венгера. – "Шпоры" заслужили эту победу, это надо признать. Мы будем анализировать нашу игру. Нужно понимать, что у нас не было цели финишировать выше "Тоттенхэма", цель – это победа в чемпионате.

Они заслуживают титула. У нас есть финал Кубка, плюс нужно бороться за попадание в первую четверку. Мы должны отдавать силы в каждом матче. Сегодня мы не забили, до этого не смогли отличиться в матчах с "Кристал Пэлас" и "Вест Бромвичем". "Арсенал" должен создавать больше моментов, чем сегодня.

"СЭ" вел трансляцию матча