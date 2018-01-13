Антонио Конте: "Санчес - хорошая инвестиция. Пытался его купить в первый сезон в "Ювентусе"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте назвал возможность подписания контракта с нападающим "Арсенала" Алексисом Санчесом хорошей инвестицией. Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что 29-летний чилиец, чей контракт с "канонирами" истекает летом 2018 года, находится в сфере интересов "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

- Думаю, это хорошая инвестиция, - цитирует Telegraph Конте. - Мы говорим об игроке мирового уровня, которого можно купить за не столь большую сумму. Около 20 миллионов фунтов. Думаю, нормальная цена Санчеса - 80-90 миллионов фунтов. Таково мое мнение.

Издание отмечает, что наставник "синих" и форвард "канониров" беседовали перед первым матчем 1/2 финала Кубка лиги, который состоялся 10 января и завершился вничью - 0:0.

- Я поздоровался с ним. Он - отличный игрок, которого я хорошо знаю со времен моего первого сезона в "Ювентусе". Мы пытались купить его у "Удинезе", но выбрал "Барселону". Он знает, что я восхищаюсь им. Это был отличный шанс поприветствовать его.

В этом сезоне Санчес принял участие в 22 играх, набрав 8 мячей и отдав 3 результативные передачи.