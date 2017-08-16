Анри сравнил "Манчестер Юнайтед" с непобедимым "Арсеналом" сезона-2003/04

Бывший нападающий "Арсенала" Тьерри Анри заявил, что нынешний "Манчестер Юнайтед" напоминает ему свою бывшую команду сезона-2003/04. Тогда "канониры" стали чемпионами страны, не потерпев ни одного поражения.

- Вижу ли я "Манчестер Юнайтед" непобедимым, как "Арсенал" в сезоне-2003/04? О, да, - цитирует Sky Sports Анри. - Когда я смотрю на них, особенно в прошедшее воскресенье ("Манчестер Юнайтед" разгромил "Вест Хэм" в 1-м туре премьер-лиги. - Прим. "СЭ"), я вижу коллектив, способный не проигрывать совсем. Я вижу силу, скорость, парней с идеями и способностями.