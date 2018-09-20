01:55 | Футбол — Лига чемпионов

Жозе Моуринью: "Вероятно, все захотят взять 6 очков в матчах с "Янг Бойз"

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью после матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Янг Бойз" (3:0) отметил, что команда сыграла достаточно хорошо. По его словам, каждый из соперников может рассчитывать на шесть очков в играх со швейцарцами.

- Это было не феноменально, но достаточно хорошо, - приводит ВВС слова Моуринью. - Соперник играл с чувством собственного достоинства. После первого гола игра была под нашим контролем. Важно было победить. Вероятно, каждая команда собирается взять шесть очков в матчах с "Янг Бойз". Но теперь у нас два еще более важных матча - с "Валенсией" и "Ювентусом".

Янг Бойз - Манчестер Юнайтед

 

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