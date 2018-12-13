Жан-Мишель Олас: "Лион" хочет добиться большего в Лиге чемпионов"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Олас похвалил команду за выход в плей-офф Лиги чемпионов. В последнем туре группового турнира Лиги чемпионов французский клуб сыграл вничью с "Шахтером" (1:1).

– Я очень доволен. Это большая заслуга игроков и тренеров, которые отлично используют состав, – цитирует AFP Оласа. – Я рад похвалить тренера, которого часто критиковали и который не подвел. Когда игроки мотивированы, мы всегда добиваемся успеха. Я очень переживал. Мы создали много моментов, но в нынешнем сезоне не очень хорошо их реализуем. В конце игры нас здорово спас вратарь. Целью был выход в плей-офф. Теперь хотим сделать нечто большее.