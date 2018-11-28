Юрий Семин: "Мы завоевали очки для России, хотя лига ни разу не пошла нам навстречу"

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал победу над "Галатасараем" (2:0) в матче группового турнира Лиги чемпионов, ставшую для российского клуба первой в этом розыгрыше.

– Еще один момент в этой ситуации. Мы завоевали очки в копилку коэффициента для России. Хотя наша лига даже маленького нюанса не сделала, чтобы у нас был нормальный календарь для завоевания очков. Ни одного момента в нашу пользу не было! Ни одного! В таком календаре очень сложно было выйти из группы. (Александр Рогулев)