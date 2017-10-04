Юрист: "Спартак" за расизм в Юношеской лиге УЕФА могут наказать матчем без зрителей"

Спортивный юрист Артем Пацев подчеркнул, что за проявления расизма во время матча Юношеской лиги УЕФА "Спартак" могут наказать проведением домашних игр команды без зрителей. Он также отметил, что эти санкции коснутся только молодежную команду и вряд ли распространятся на взрослую.

– Расизм – это уже не несогласованные баннеры, – сказал Пацев. – После открытия самого дела будет проведено расследование о том, правда это или нет, насколько высказывания были расистскими. Многие помнят, как пару лет назад ЦСКА был наказан несколькими мачтами без зрителей в Лиге чемпионов. Тогда Яя Туре заявил, что в адрес него раздавались уханья с трибун. Хотя армейцы заявляли обратное.

Если "Спартаку" не удастся доказать, что это не ошибка, то могут быть серьезные санкции. Вполне вероятен запрет болельщикам на посещение домашних матчей команды. Но отмечу, что это коснется только игр в Юношеской лиге УЕФА. Не думаю, что запрет может коснуться взрослой команды.

Напомним, УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении "Спартака" по итогам матча 2-го тура Юношеской лиги с "Ливерпулем" (2:1) за расистские высказывания болельщиков (кричалки про обезьян). (Павел ГУРЕВИЧ)​