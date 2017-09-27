Юрген Клопп: "Фанаты "Спартака"? Нам больше нравится играть на полных стадионах, чем при закрытых дверях"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подчеркнул, что ему понравилась атмосфера на матче группового турнира Лиги чемпионов со "Спартаком" (1:1). Специалист отметил, что ему не нравится играть без болельщиков, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Дмитрий ЗЕЛЕНОВ.

– Спартаковские фанаты запустили ракету в Словении. Как вам атмосфера в Москве?

– Отличная атмосфера, фантастическая. Я слышал все разговоры после Марибора, но они тут не играют никакой роли. Нам больше нравится играть на полных стадионах, чем при закрытых дверях.

Вчера "Спартак" обратился к болельщикам с просьбой не использовать пиротехнику на матче с "Ливерпулем". Но во время игры на трибуне задымила дымовая шашка.

Напомним, матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Марибором" и "Спартаком", состоявшийся в Словении 13 сентября, прерывался на несколько минут из-за использования на секторе красно-белых пиротехники. Пущенный из ракетницы файер едва не попал в главного судью Дениза Айтекина в центре поля.

На следующий день УЕФА открыл в отношении "Спартака" дисциплинарное дело. На прошлой неделе контрольный, этический и дисциплинарный комитет УЕФА принял решение оштрафовать российский клуб на 60 тысяч евро и запретить продавать билеты болельщикам красно-белых на выездной матч 4-го тура с "Севильей", который состоится 1 ноября.

Трансляция матча "Спартак" – "Ливерпуль"