"Спартак" обратился к болельщикам с просьбой не использовать пиротехнику на матче с "Ливерпулем"

"Спартак" на официальном сайте обратился к болельщикам, планирующим посетить матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ливерпулем". Матч состоится во вторник, 26 сентября.

"Убедительно просим вас соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнические изделия в ходе игры.

После матча группового этапа Лиги чемпионов с "Марибором" наш клуб сделал все возможное, чтобы наказание было минимальным – 60 тысяч евро за файеры и ракетницу. Кроме того, на игре в Севилье для наших поклонников будет закрыт гостевой сектор.

Однако появление файера в следующей встрече может обернуться для "Спартака" гораздо более серьезными санкциями, включая проведение домашних матчей Лиги чемпионов без зрителей.

Кроме того, напоминаем, что с 27 апреля 2017 года вступил в силу федеральный закон, предусматривающий ужесточение мер наказания за подобные правонарушения. В том числе за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или же грозит арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет", - говорится в обращении клуба.

Напомним, что матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Марибором" и "Спартаком", состоявшийся 13 сентября, прерывался на несколько минут из-за использования на секторе красно-белых пиротехники и пущенной ракетницы, которая едва не попала в главного судью. Позже УЕФА открыл в отношении "Спартака" дисциплинарное дело и принял решение не пускать болельщиков московского клуба на выездной матч с "Севильей", который состоится 1 ноября.