"Спартак" обратился к болельщикам с просьбой не использовать пиротехнику на матче с "Ливерпулем"

"Спартак" на официальном сайте обратился к болельщикам, планирующим посетить матч 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ливерпулем". Матч состоится во вторник, 26 сентября.
"Убедительно просим вас соблюдать правила поведения болельщиков во время спортивного соревнования и не использовать пиротехнические изделия в ходе игры.
После матча группового этапа Лиги чемпионов с "Марибором" наш клуб сделал все возможное, чтобы наказание было минимальным – 60 тысяч евро за файеры и ракетницу. Кроме того, на игре в Севилье для наших поклонников будет закрыт гостевой сектор.
Однако появление файера в следующей встрече может обернуться для "Спартака" гораздо более серьезными санкциями, включая проведение домашних матчей Лиги чемпионов без зрителей.
Кроме того, напоминаем, что с 27 апреля 2017 года вступил в силу федеральный закон, предусматривающий ужесточение мер наказания за подобные правонарушения. В том числе за грубое нарушение правил налагается штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей или же грозит арест сроком до 15 суток и запрет на посещение матчей от года до семи лет", - говорится в обращении клуба.
Напомним, что матч 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Марибором" и "Спартаком", состоявшийся 13 сентября, прерывался на несколько минут из-за использования на секторе красно-белых пиротехники и пущенной ракетницы, которая едва не попала в главного судью. Позже УЕФА открыл в отношении "Спартака" дисциплинарное дело и принял решение не пускать болельщиков московского клуба на выездной матч с "Севильей", который состоится 1 ноября.
Дополнительная информация
http://www.spartak.com/news/2017-09-25-obrashcheniye_k_bolelshchikam/
Красно-белый Коммаяк
Открытие оборудовано камерами! Зажгли что-нибудь - вычислили и не пускать на стадион! А еще лучше сдать в полицию! Да! Болеют хорошо, шумно! Но вот это быдлячество с огнем.... Ни в какие рамки!!! У Спартака лучшие болельщики в стране и при желании они сами могут навести порядок на фанатском секторе! Пироманов надо удалять с трибун!
14:26
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14:15
ntsg62
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13:48